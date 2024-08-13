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陳曉華搵曼聯名宿集郵
英超勁旅曼聯U16近日來港參加「賽馬會青少年足球精英匯」賽事對決港隊，曼聯名宿奧沙亦有隨團，吸引不少球迷到場支持。原來前港姐冠軍陳曉華都是曼聯球迷，她更成功與奧沙集郵，她於社交網晒出合照，見她身穿曼聯波衫，背後不但印有其英文名Hera，更有她參選港姐時的號碼「17號」，果然是忠實球迷。
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