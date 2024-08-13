向「野男」傳授比賽心得 支嚳儀懶理是非 立志操肌

歌手支嚳儀（Venus）、胡蓓蔚及22位參賽者昨日出席TVB Plus選秀騷《我推的野男Live！》綵排，並即場宣布目前網上人氣最強三甲為劉柏康、張家揚及翟錦豪，他們十分感謝親朋好友的投票。

Venus眼見參賽者身材勁Fit，令她立志操肌，並分享參加選秀節目的經驗：「叫大家多啲影相或錄影，然後睇重播，訓練自己面對鏡頭時自然啲，最重要係展露笑容。」提到捲入《中年好聲音》歌手曹敏寶及龍婷的不和傳聞中，心情可會受影響？她說：「我會好專業地主持，希望節目非常正能量。」至於胡蓓蔚笑指經過綵排後貼了很多心水：「因為見到佢哋搏到盡，有啲最初見嗰陣好怕醜或者好Cool，但到拍嗰陣就變得好有力量好野性，展現到男生可愛一面。（老公單立文係咪可愛？）佢係有型。」