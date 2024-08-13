娛樂

朱一龍上當 焗唱兩嘴

內地影帝朱一龍日前現身成都宣傳新片《負負得正》，原定結束後到酒吧與觀眾交流觀後感，沒料到場後發現有酒客，還要求他唱歌，為免部分遠道而來的粉絲失望，朱一龍即席彈結他獻唱數曲才離場。事後有粉絲認為偶像受騙當駐場歌手，而朱一龍也坦承當時出了點意外，為安撫到來的粉絲便開口獻唱。
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