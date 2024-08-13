中娛星動：林襄自揭「有200萬的臉」 趙露思陷整容疑雲：誰不想愈變愈美？

內地女星趙露思及台灣啦啦隊女神林襄，近日不約而同被質疑整容，她們霸氣反擊，前者堅稱是努力換來的成果，後者則炫耀有大批支持者！

內地「甜寵女神」趙露思外貌甜美，參演過多部大熱劇集，人氣不斷攀升。不過人紅自然是非多，近日她身陷整容疑雲，有網民質疑她入行時的天然圓臉經「後天加工」後變小、下巴亦變尖，而且五官愈見精緻，直言快認不出她，批評她現時的容貌十足「網紅臉」，難以辨認。

面對整容疑雲，趙露思親自在直播中回應：「誰不想愈變愈美、愈變愈好呢？今年好多人看到我說，露思你變漂亮了、又瘦了、又白了。我覺得都是我一點點成長，包括一些努力換來的結果！我還是挺開心的。」雖然回應表現高EQ，但暫時未能釋除整容疑團。

挺胸拋E奶 另一邊廂，台灣啦啦隊女神林襄早前被網民翻出舊照，質疑其臉部及胸部都經過「大改造」。近日她亮相節目《女孩好野》玩遊戲鬥嘴時，挺起胸膛笑說：「我有E罩杯，你有嗎？」豈料對手毫不留情地反擊：「我有天然的臉，你有嗎？」林襄當場變臉，並霸氣表示：「我有200萬（指社交網粉絲量）的臉，你有嗎？」引來全場爆笑。節目播出後，網民讚林襄個性不做作，但被問到是否有天然臉時，她笑說：「我沒有哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈」。事實上，林襄過往沒否認曾作出微調，箍過牙的她更稱笑容很貴，但就強調胸部是純天然。