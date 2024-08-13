娛樂

毛舜筠嫁女升呢外母

毛舜筠分享大女婚禮的照片。 毛舜筠分享大女婚禮的照片。
毛舜筠分享大女婚禮的照片。
影后毛舜筠婚後誕下兩女，昨日大女區令山出嫁，毛舜筠升呢做外母！她於社交網大晒照片，見婚禮於戶外草地上舉行，一切從簡，大女手持花束搭住爸爸手臂進場，毛舜筠則身穿綠色連身裙，相當高貴，她留言：「女兒在充滿愛的保護和包圍下展開人生新的一頁！除了感恩還是感恩。」不少圈中好友包括張繼聰、謝安琪等都送上恭喜。
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