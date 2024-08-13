Lokman餐廳疑執笠 減價搵頂手

人氣男團MIRROR紅到發紫，可是搞生意認真麻麻，隊長楊樂文（Lokman）、王智德（Alton）和ERROR成員何啟華（阿Dee）投資7位數開設的泰菜餐廳，被爆頂唔住執笠，店舖放租勁減仍乏人問津，認真無奈！

MIRROR成員進軍飲食界，但名人效應始終不敵結業潮，Jeremy、Jer及Anson Kong（AK）等人的餐廳都先後結業，而隊長Lokman、Alton和阿Dee去年投資7位數開設的泰菜餐廳，近日亦爆出疑似做唔住執笠。今年5月起，有地產經紀在網上登放租廣告，指有「旺角平台餐廳頂手」、「現有泰式餐廳」，雖未有開名，但附上的照片所見，店舖裝修與Lokman的泰菜餐廳一模一樣，該經紀連月來登過幾十次廣告，租金由最初的128,000元減至118,000元仍無人問津。不過，Lokman的餐廳社交平台最近仍有更新，似乎在成功頂讓前仍會繼續營運。

Stanley粉絲搞生日應援 而MIRROR另一位成員邱士縉（Stanley）將於本月20日34歲生日，獲粉絲大搞生日應援，於啟德商場開設為期10日的展覽，不但有Stanley造型公仔及大量周邊，在商場的戶外LED拱門大屏幕更播放應援短片，排場十足。而Stanley亦特意為展覽拍攝新相，着上白色小背心外搭黑色背心外套，大騷麒麟臂。

至於AK早前舉行個唱，大跳高難度霹靂舞，前日他在社交網上載相片及練習片段，並發表感言：「我真係好攰呀，每一次跳完我都會講一次。首先好感謝HongBoy呢幾個月嘅訓練，好攰，但好好玩，好記得開頭每堂之後身體都會痛一星期，之後慢慢變成痛5日痛3日痛到慣，但值得的，希望下次可以再做好啲。」他稱很開心可以將霹靂舞帶上演唱會舞台，並指這兩晚奧運的霹靂舞賽事都很精彩，希望來屆奧運繼續有霹靂舞項目。