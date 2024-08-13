娛樂

周杰倫捉手仔放閃

周杰倫與昆凌黐到實，結婚多年依然冤氣。 周杰倫與昆凌黐到實，結婚多年依然冤氣。
周杰倫與昆凌黐到實，結婚多年依然冤氣。
台灣天王周杰倫出名是「愛妻號」，日前趁七夕情人節出冧招，上載與太太昆凌的合照，寫上「有人快生日囉」，並加上一個扮鬼臉Emoji。相中兩人齊齊戴黑超，昆凌從後搭着老公膊頭，周杰倫握着她的手並嘟嘴賣萌，相當甜蜜！昆凌則上載兩公婆的連體背影照，寫道：「又來遊樂園了，一起做快樂的小孩。」
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