謝霆鋒霸頭位捧場 G.E.M.緊張嗌男神

自認普通女仔

期間她與歌迷互動，剖白內心世界：「其實我都只不過係一個好普通嘅女孩子，好多時候我沒有大家見到這麼堅強，我和你們一樣，也有很驚的時候。你們不是一個人面對生命，我會用我的音樂陪你們。」連日都有不少藝人捧場，前晚則有謝霆鋒驚喜現身，G.E.M.向大家介紹完好友關心妍及MC Jin後說：「有一個人……好驚張，因為佢坐喺第一行，其實成晚我不斷咁喺度望佢，一見到佢望住我，我就即刻望其他地方，好緊張，我嘅男神呀！謝霆鋒！」霆鋒即打招呼及拍手，事後他上載與G.E.M.的合照，寫道：「充滿能量和感染力的舞台，BRAVO！Good Show！」無綫小花何依婷及戴祖儀亦孖住睇騷。