世巡落幕 全場High爆 ITZY勁舞冧港迷 約定齊腳再見

韓國女團ITZY前日起，一連兩晚在香港舉行世界巡唱的尾站，4女性感跳唱近兩個半小時，又翻跳女團COLLAR的歌曲冧歌迷，令全場逾萬人High爆，為今次世巡畫上完美句號！

出道4年半的ITZY於今年2月以韓國為起點，展開第2次世界巡迴演唱會，先後於亞洲、南美、北美及歐洲等地合共演出32場，並於前、昨兩晚移師亞博舉行尾站。成員禮志、留真、彩鈴及有娜於前晚演出中，以露腰裝及短裙上陣，唱出《BORN TO BE》一曲打頭陣，禮志高呼：「Hong Kong，Make some noise！」又表示很興奮可以在香港這個美麗的城市舉行尾站。

翻跳COLLAR出道歌 她們在2小時20分鐘的演出中，晒腿勁舞跳唱《SNEAKERS》、《CAKE》及《Not Shy》等大熱歌曲，合共演繹多達25曲，並特地翻跳香港女團COLLAR的出道歌曲《Call My Name》，展現實力雄厚唱功及舞技。4女又輪流演出Solo舞台，跳唱各自參與製作的歌曲，大晒個人魅力，尾聲時再跟全場約12,000名粉絲大合照。成員Lia自去年9月起，因焦慮及不安症停工至今，預計下半年歸隊，彩鈴在尾聲時跟港迷約定，下次再以5人陣容齊腳來港開騷。