暢所欲玄：有辦你睇
書本上學習到的是知識，生活中體會的是常識。我們的人生走的路愈多，愈容易在日常生活中見證不同的人性，同時因得到了教訓，有助看透人心。身邊有個真實的樣板，他為人好聰明，有名又有豐厚家財，但做任何事往往有好的開始，卻未能獲得精彩結局，因此不停做宣傳包裝刷存在感，他曾自怨自艾，以為這可能是宿命。之前文章也提及，過去的因，當下的果。不要將運程發生的問題全說是宿命做成，有否反思自己從不嘗試把「本性難移」去移動呢？正所謂「車到山前必有路，關關難過關關過」，不要自以為是，也不應揪着過去不放。
立秋已過，究竟這個節氣對我們的生活會帶來甚麼變化？一般情況下，立秋後到10月初這兩個月，大部分人的五行金多，缺木，宜多用水木五行的東西來補充，因水生木，少用白色、金色，多用藍色、綠色，亦可在書枱、辦公桌或睡床左邊擺放4支水種觀音竹，以增強能量。
若你現在處在不好的環境中，毋須灰心，應把重點放在求改變、求進步的心境，可以去旅遊、換新衣服、剪髮、品嘗從未吃過的美食，但凡甚麽新的事物與環境都可以讓你得到新的能量，讓自己提早跳到更好的環境，告別霉運。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：