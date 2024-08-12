書本上學習到的是知識，生活中體會的是常識。我們的人生走的路愈多，愈容易在日常生活中見證不同的人性，同時因得到了教訓，有助看透人心。身邊有個真實的樣板，他為人好聰明，有名又有豐厚家財，但做任何事往往有好的開始，卻未能獲得精彩結局，因此不停做宣傳包裝刷存在感，他曾自怨自艾，以為這可能是宿命。之前文章也提及，過去的因，當下的果。不要將運程發生的問題全說是宿命做成，有否反思自己從不嘗試把「本性難移」去移動呢？正所謂「車到山前必有路，關關難過關關過」，不要自以為是，也不應揪着過去不放。