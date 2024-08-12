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利穎怡開新劇前派福利
藝人利穎怡（Joan）樣子甜美、身材好，在無綫擔任主持相當出色，拍攝劇集亦有亮眼表現。早前她宣布約滿離巢，結束與無綫的12年賓主關係，不過她已迅速接到新劇演出。
前日她在網上大派福利晒泳裝照，露出深長事業線，豐滿上圍及招牌黃蜂腰震撼眼球。她留言：「七夕快樂。」大批網友畀心大讚她「人靚身材正」。
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