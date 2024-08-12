出道未夠3個月 VIVA首要任務儲歌開騷

新進女團VIVA的4位成員和《中年好聲音2》的顏米羔昨日到東港城出席活動，出道不足3個月的VIVA指現時首要任務是儲多點歌和累積舞台經驗，然後再考慮開小型音樂會或粉絲見面會。而VIVA成員各有擅長的運動，VALC指玩了13年體操運動，在台上即場表演翻觔斗絕對沒問題，又指因為玩開體操身體的柔軟度比較高，所以對平時跳舞有一定幫助；Carina則指喜歡玩花式跳繩，自爆是游水運動員何詩蓓的師妹，細細個就經常見到對方上頒獎台領獎，不過自己因為怕曬黑，所以對游水興趣不大，同時隊友Macy又爆Carina是一個容易受傷的人，即使是游水都可以損手爛腳。