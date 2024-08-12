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朱千雪狠搣25磅 纖腰再現

朱千雪收身成功，連牛仔褲都鬆晒。 朱千雪收身成功，連牛仔褲都鬆晒。
朱千雪收身成功，連牛仔褲都鬆晒。
前港姐朱千雪今年5月誕下B仔，榮升媽咪。產後兩個半月，她成功減掉25磅，相當厲害！她分享近照力證收身成功，可見她皮膚白滑，狀態極勇，不遜當年參選港姐時。她身形方面明顯清減不少，腰部線條重現，完美展示靚媽風範。
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