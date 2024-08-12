中娛星動：「哥哥」唔易做 沈震軒焗食水曱甴 李克勤超晒班成3料冠軍

歌手李克勤最近參戰內地真人騷《披荊斬棘》第四季，在初舞台上一鳴驚人成3料冠軍，實力超班威到盡；至於另一香港代表沈震軒則要試食黑暗料理，慘失表情管理。

李克勤向來有「行走的CD」之美譽，他在《披荊斬棘》初舞台上保持一貫水準，在個人對決環節中，以其經典金曲《護花使者》迎戰，熟悉旋律點燃全場，加上標誌舞蹈動作，連備戰間的其他「哥哥」也被帶動，隨着節拍一齊起舞，克勤表演同時不忘跟觀眾互動，炒熱全場氣氛，不但在對決中取得勝利，同時成為個人賽中第一名。

控場力十足 觀眾至愛 今次節目賽制升級，除了個人舞台外，也有團show舞台，克勤夥拍梁龍跳唱《無價之姐》，默契十足，登小組賽的首名。而最後通過觀眾投票，克勤成個人喜愛度第1名，成功囊括初舞台中3項冠軍，認真犀利！

另外，沈震軒則選擇演繹張國榮的《Monica》，他將經典金曲與現代元素結合，唱跳實力及港味十足的唱腔獲網民一致好評。然而，在黑暗料理互吃環節中，他被選中品嘗水曱甴，吃過後他一直眉頭緊鎖，完全喪失表情管理，其他哥哥們則驚呼聲不斷。

完成初舞台後，新一輪公演即刻開啟，克勤以最短時間跟沈震軒、秦昊及嚴屹寬組隊成功，網民迫不及待想看他和幾位哥哥通過歌曲《人是_》的舞台碰撞出新的火花。