娛圈單打：話喊就喊交足戲 頂流男神冧死你

金秀賢整晚不停唱歌大展歌喉,首先以大家最耳熟能詳的《淚》劇OST《Love You With All My Heart》打頭陣,全場尖叫不斷,白女婿認真魅力沒法擋!期間唔少得同粉絲玩遊戲等例牌嘢,但最叫人感動嘅係,香港粉絲拍下應援片段送給金秀賢,出動到航拍、小輪、電車、巴士、大型廣告牌等全方位海陸空應援,睇到男神目瞪口呆,一臉難以置信,最後更激動爆喊!口痕友話白女婿話喊就喊,果然好戲!