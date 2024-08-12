晒鬆郁矇「男友視角」放閃 鄧麗欣：有愛影出嚟就得！

藝人鄧麗欣（Stephy）早前被爆孖住「6呎翻版Rain」甜蜜行商場，事後正式認愛，她日前亦趁七夕節放閃，分享自己在「男友視角」下的美態，更大讚男友的作品很有愛，相當Sweet！

Stephy昨日出席活動，問到趁七夕節於社交網晒新相，是否「男友視角」？她笑指只是男友早前為她拍攝的正常生活照，問到現在是否主要由男友充當私人攝影師？她笑謂：「盡量啦，你知依家啲男仔影相麻麻哋，佢依家會有啲壓力，哈哈！」她笑指若照片拍攝得好，便不用再浪費時間「執相」。問她是否滿意男友的攝影技術？她即甜絲絲說：「其實最緊要有愛啦，有愛影出嚟就得，技術留番做嘢先嚟施展，生活嘢最緊要Capture嗰一刻，所以你見我啲相都係鬆郁矇，哈哈！係幾有感覺嘅，記錄咗嗰個時刻。」

楊愛瑾拍片晒豪宅 此外，Stephy的前Cookies隊友楊愛瑾於婚後升呢闊太，淡出幕前過少奶奶生活，她近日亦進駐內地社交平台拍片分享富貴生活，除周遊列國外，更大晒其貝沙灣複式豪宅！片中她幾乎遊勻全屋，家中以白色、灰色為主的簡約設計，客廳擺放超大L形梳化，仍有充足空間做瑜伽，同時有落地大玻璃窗直望屋外，景觀開揚。其廚房同樣非常闊落，豪宅更附有天台，擺放了白色U字形梳化及太陽傘，再鋪上人造草地，加上一望無際的景色，充滿歐陸風情。