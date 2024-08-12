擲半億效法全智賢掃豪宅 襲港赴七夕之約 金秀賢淚腺失守

韓國頂流藝人近月輪流襲港，繼宋慧喬後，憑《淚之女王》再創事業高峰的金秀賢亦趁七夕來港與粉絲見面，事隔多年再訪港，他看到粉絲的打氣片段，感動得淚灑當場！他除了擁粉無數，投資亦有一手，今年初以88億韓圜（約5,027萬港元）在韓國購入豪宅，手持至少3個豪宅，獲封為娛圈樓王，拍得住舊拍檔、「樓后」全智賢！

韓星金秀賢今年憑人氣韓劇《淚之女王》再登事業高峰，兩個月前展開亞洲巡迴見面會，前晚就在亞洲國際博覽館會港迷，是他出道17年以來首次在香港舉行粉絲見面會。

金秀賢身穿黑色西裝登場，並以《淚》劇歌曲《Love You With All My Heart》揭開序幕，他以廣東話跟港迷打招呼：「大家好！」並指今次是相隔1個月再舉行見面會，已很久沒唱歌，所以緊張到手震腳震，他笑說：「明明平時在家中唱得好一些。」提到香港，他就想起2011年來港拍攝電影《盜賊門》，笑指原來已經過了10多年，覺得自己也老了不少，並回想當時曾輕鬆地在港逛街，試過坐巴士去尖沙咀，希望今次也有機會外出觀光。

見證粉絲10年心血 見面會上，金秀賢與粉絲重溫《淚》劇的名場面，又即場學講「世一」和「好正」等廣東話耍冧招，之後抽出多位幸運粉絲上台一起玩遊戲，更親自向粉絲送上禮物及逐一握手，玩完遊戲後再與台下觀眾透過大銀幕隔空影相。向來唱得的他大晒歌喉，演繹多首經典歌曲，而跟全場粉絲大合照時，螢幕播放粉絲為他製作的打氣影片，片中有港迷從2014年開始舉辦各種應援活動的照片，金秀賢顯得相當驚訝，一度感動落淚，他表示：「雖然我無法記得你們每一位，但每次活動都會看到好多熟悉的面孔，我真的好開心。」最近開始投入新劇《Knock Off》拍攝的他表示在香港獲得了很多力量，回韓後會繼續努力拍劇，最後唱出《淚》劇歌曲《Way Home》，為見面會畫上完美句號。

金秀賢除了在事業上再創高峰，投資亦非常得心應手，據韓媒消息，他今年1月初以88億韓圜（約5,027萬港元）購入首爾聖水洞豪宅Galleria Forêt一個3房3廁、實用面積約2,350平方呎的單位，連同之前已在同地段買入的兩個單位，共擁3個物業，加上其他投資，身家億億聲！該豪宅鄰近首爾公園，由兩棟45層樓高的建築組成，有漢江、南山塔等美景，甚至聘請了世界級建築師設計公寓內部，獲譽為真正的豪華公寓，難怪坐擁3個物業的金秀賢獲封為韓國娛圈樓王！至於曾跟他合作經典劇《來自星星的你》的全智賢是韓國樓后，目前手上至少擁有一個豪宅單位及三幢商業大廈，更曾獲節目《TMI SHOW》選為「擁最高價房地產韓星」之一，投資物業甚有心得！