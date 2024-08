擲半億效法全智賢掃豪宅 襲港赴七夕之約 金秀賢淚腺失守

金秀賢身穿黑色西裝登場,並以《淚》劇歌曲《Love You With All My Heart》揭開序幕,他以廣東話跟港迷打招呼:「大家好!」並指今次是相隔1個月再舉行見面會,已很久沒唱歌,所以緊張到手震腳震,他笑說:「明明平時在家中唱得好一些。」提到香港,他就想起2011年來港拍攝電影《盜賊門》,笑指原來已經過了10多年,覺得自己也老了不少,並回想當時曾輕鬆地在港逛街,試過坐巴士去尖沙咀,希望今次也有機會外出觀光。