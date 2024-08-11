中文台節目表 翡翠台
6:00 超級台灣任務
7:00 吾淑吾食
8:00 2024巴黎奧運：第一戰報
8:30 勇者鬥惡龍達伊的大冒險
9:30 LET'S CAMP！露營少女
10:00 闇影詩章
10:30 問問Master Joe
11:00 講清講楚
11:25 貝遊歐洲
11:50 宣傳易
11:55 肥媽優質食好D
12:25 2024巴黎奧運：全城聚焦
1:00 午間新聞
1:15 回家
1:50 Gi味俱全
2:05 甜心教室
2:40 勁歌推介
2:45 2024巴黎奧運：下午直擊（直播）
6:30 六點半新聞報道
6:55 天氣報告
7:00 警聲百二秒Ⅱ
7:05 2024巴黎奧運：黃金直擊（直播）
11:15 晚間新聞
11:30 天氣報告
11:35 2024巴黎奧運：重點直擊（直播）
2:30 2024巴黎奧運：閉幕典禮（直播）
4:30 （續）2024巴黎奧運：閉幕典禮（直播）
(所有節目以電視台之最後公布為準)
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