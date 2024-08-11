藤田Nicole再着婚紗 慶祝結婚周年

26歲日本混血女模藤田Nicole，有顏值又有身材，加上肯露唔錫身，因此深得廣告商重用。近日她為代言內衣品牌拍攝全新宣傳照，奉旨大晒Fit爆身材。

此外，她於去年8月嫁給拍拖3年的男星稻葉友，成為人妻後，人氣不減。她近日於時裝雜誌的個人專欄內再披婚紗示人，慶祝結婚一周年。