同老公賴恩爭做票房冠軍 Blake新片衰多「咀」 遭卡塔爾禁映

荷里活男星賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）主演的漫威（Marvel）超級英雄電影新作《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）近期橫掃全球票房，而他的美國影星老婆Blake Lively主演的愛情片新作《It Ends With Us》「接力」前日在全球開畫，不過由於片中有多場咀嘴鏡頭，近日遭到中東國家卡塔爾（Qatar）禁映。

Blake新片《It Ends With Us》的親熱鏡頭雖然屬「小兒科」，在美國只列作「PG-13」（即13歲以下家長指引）級別，但該片早前在相對保守的國家卡塔爾送檢時就因為片中的親熱鏡頭而不獲通過上映。當地向來對美國入口電影持着非常嚴格尺度，之前已禁映多部影片，包括《Barbie芭比》（Barbie）、《奇異博士2：失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）及動畫《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》（Spider-Man: Across the Spider-Verse）等。

「峰」騷出動谷戲 雖然新片遭中東國家禁映，但Blake近日仍然落力四出宣傳，日前繼續以最愛的「花花」圖案造型出席在英國倫敦舉行的宣傳活動。「死侍嫂」Blake日頭真空上陣，穿上有花花圖案的白西裝褸現身活動大騷性感，晚上則以低胸花花珠片裙加紅色毛毛長披肩出席首映禮，期間更將披肩送給在場一名少女Fans，令對方感動流淚。完成英國宣傳後，Blake前日轉飛丹麥哥本哈根出席首映禮，同場還有片中飾演她年輕版本的新星Isabela Ferrer。

《It Ends With Us》前日在北美開畫，上周四優先場收700萬美元（約5,467萬港元），以目前走勢預計電影開畫3日票房將高達4,000萬至5,000萬美元（約3.12億至3.9億港元），有力與Blake老公的賣座作《死侍與狼人》爭奪北美開畫票房冠軍寶座。