同老公賴恩爭做票房冠軍 Blake新片衰多「咀」 遭卡塔爾禁映

Blake新片《It Ends With Us》的親熱鏡頭雖然屬「小兒科」,在美國只列作「PG-13」(即13歲以下家長指引)級別,但該片早前在相對保守的國家卡塔爾送檢時就因為片中的親熱鏡頭而不獲通過上映。當地向來對美國入口電影持着非常嚴格尺度,之前已禁映多部影片,包括《Barbie芭比》(Barbie)、《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)及動畫《蜘蛛俠:飛躍蜘蛛宇宙》(Spider-Man: Across the Spider-Verse)等。