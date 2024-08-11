娛樂

張致恒試鏡 被踩發明星夢
藝人張致恒（Steven）日前自爆獲電影試鏡機會，有望復出，前日更分享參與試鏡的照片，留言多謝劇組邀請，不少網民都支持他重返幕前，亦有人狂踩：「扮唔還錢嘅債仔」、「拍人狗情未了？」、「地盤又唔做又走去發明星夢？」對此，Steven反擊：「去啦！鍵盤大俠！」甚有火藥味。
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