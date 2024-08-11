娛樂

楊思琦囡囡 與全紅嬋如餅印
前港姐冠軍楊思琦近日更新社交平台，分享與12歲女兒楊卓穎的合照，有網民指囡囡與爆紅的人氣跳水小天后全紅嬋撞樣，臉形和五官都如出一轍，就像孖生姊妹一樣，瞬間成為網民熱話！
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