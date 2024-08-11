娛樂

閨蜜牛一 郭書瑤出「辣」招贈興
台灣藝人劉品言日前迎來36歲生日，作為好友的「童顏巨乳」女星郭書瑤晒出2人的比堅尼相送祝福，雙方火辣度爆燈的身材引來不少網民留言：「鼻血噴出來了」、「要不要兩個都這麼辣？」、「福利滿滿！」、「也謝謝你們的出生，讓世界多了很多美好的存在！」
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