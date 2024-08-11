8月11日(日)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
08月11日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
閨蜜牛一 郭書瑤出「辣」招贈興
台灣藝人劉品言日前迎來36歲生日，作為好友的「童顏巨乳」女星郭書瑤晒出2人的比堅尼相送祝福，雙方火辣度爆燈的身材引來不少網民留言：「鼻血噴出來了」、「要不要兩個都這麼辣？」、「福利滿滿！」、「也謝謝你們的出生，讓世界多了很多美好的存在！」
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240811-0811_00282_072/閨蜜牛一--郭書瑤出「辣」招贈興
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc