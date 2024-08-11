獨家訪問：隨張文傑入門 鄧月平跪地拜師 學詠春護花

「宅男女神」鄧月平（Larine）近年不斷挑戰自我，絕不甘於做花瓶。醉心武學的她繼早前到內地湖北武當山學劍，以及向好打之人張文傑學習電影動作後，近日更正式拜「蛇鶴詠春」翁師傅門下，成為其弟子，而張文傑亦是翁師傅的徒弟之一，Larine因此變相成為張文傑師妹！

拜師儀式簡樸莊嚴，Larine跪地斟茶，樣樣做到足，師兄張文傑亦在場見證。對於今次拜師，Larine直言：「好開心，我用咗一段時間先打動到師傅收我為徒，師傅亦講得好清楚，叫我要好好去學，學好咗就幫手教下一代，宣揚詠春。」她大讚師兄武功了得，是她萌生學詠春想法的靈感來源！師兄妹感情不俗，Larine笑言張文傑曾搞笑指她若拜師，便要接師兄10腳，她謂：「如果佢係講真，我諗我唔使拜師，應該可以直接返去媽咪個肚度喇，哈哈！」

習武突破難度 近年不斷學武的Larine笑言「打上癮」全因學武術有太多好處，自己的思想更加積極外，亦希望將來可以用於拍戲之上：「好期待有一日能夠同武指夾一啲高難度嘅動作，而唔係困死喺啲基本動作度，同埋師傅亦有講到女仔好啱學詠春，學咗可以保護身邊人，都係一件好事。」