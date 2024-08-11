家有體壇健將 高海寧拖「新歡」見人

藝人高海寧（高Ling）近日受奧運熱潮感染，不惜捱更抵夜追看比賽支持港隊，她在活動上大晒運動細胞，更帶同神秘「新歡」現身！

高Ling昨日在觀塘出席活動，現場跟乒乓球運動員蘇致學打波，從未接觸過此運動的她由握板開始學起。小時候學過跳繩的她之後即場示範，身手不錯，透露曾奪得不少跳繩獎項。她又大爆表弟是乒乓球香港青年隊成員，期望對方將來為港爭光。

靠中藥調理身體 奧運接近尾聲，高Ling笑言感到不捨，又自爆為追看賽事，經常捱眼瞓睇到凌晨3點，見證運動員的努力。早前其健康亮起紅燈，疑因為壓力大及休息不足導致免疫力變差，出現「鬼剃頭」和頸上淋巴凸起，今次已是她第4次出現「鬼剃頭」，幸經過中藥調理後，重新長出頭髮。而凸起的淋巴亦已縮小及變軟，抽取組織檢驗後屬良性，她亦放下心頭大石。

早前有傳高Ling撻着「翻版劉青雲」，原來「新歡」是其男助手，昨日2人大方合照，解開美麗誤會。她笑稱並非第一次被誤會有拖拍，試過在Cafe消遣時，餐廳老闆坐下閒聊後被誤會為其男友。她笑稱身邊的男性因此被嚇怕，現時單身冇人追，工作忙碌亦冇時間結識新朋友。