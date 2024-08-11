遇泳客集郵 有求必應 林峯雨中歎香檳 特准老婆拋「水彈」

藝人林峯近日忙於備戰個唱，不過顧家的他百忙中抽空，帶妻女到海邊戲水，更「御准」索妻張馨月穿三點式到處走，讓一眾泳客「大飽眼福」！

林峯將於9月在澳門舉行個唱，日夜忙於為演唱會練歌排舞，不過貴為圈中「廿四孝爸爸」，他絕不會冷落妻女，日前其模特兒太太張馨月就拍片，分享一家到石澳聚天倫的溫馨時刻。林峯一家3口與型男友人落水前先到大牌檔擦餐勁補充體力，張馨月食得滋味，囡囡「格格」則顧住和型男哥哥玩。至於身穿密實潛水衣的林峯忙住做「黃大仙」，對上前集郵的泳客有求必應，張馨月問囡囡可聽到爸爸獲讚靚仔時，心繫玩樂的「格格」答非所問說：「太陽出來了，會有彩虹。」令林峯哭笑不得，得知囡囡心急落水，只好趕快到沙灘。

囡囡扮美人魚贈興 可惜天公不作美，刮風又落大雨，為免小朋友失望，兩名男士立即撐起太陽傘擋雨，「格格」亦爭取時間砌沙，媽咪見囡囡如此可愛亦忍不住咀番啖，林峯和友人則在雨中舉杯歎香檳。

終於等到停雨，一行人立即落水，「格格」換上美人魚裝擺甫士，再趴在滑水板上體驗衝浪。張馨月則穿上三點式泳衣大晒弗爆身材，非常吸睛。林峯全程充當陪玩角色，聽見囡囡以嬌嗲聲線用廣東話說：「下次見。」時，面上盡是冧到爆的慈父笑容。