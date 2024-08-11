中娛星動：情侶檔谷戲 張鈞甯當眾耍花槍摸手仔

氣質女神張鈞甯事業愛情兩得意，由她主演、男友柯汶利執導的懸疑片《默殺》在內地狂收逾13億元人民幣。近日她偕男友在馬來西亞宣傳電影，全程表現風騷，兩人更激罕有親密接觸，哄動全場！

台灣女星張鈞甯自去年公開認愛馬來西亞導演柯汶利後，感情生活一直保持低調。最近2人出雙入對為新片《默殺》做宣傳，先後出席內地首映及多場路演，不過都刻意保持距離，而電影在內地大收旺場，截至昨日為止票房累計逾13億元人民幣（約14.1億港元），成績亮麗！

該片近日殺入柯汶利的老家馬來西亞，兩人結伴到當地為電影進行宣傳，活動上張鈞甯春風滿臉，談到片中有場被螺絲刺穿手心的場口，她開玩笑指：「導演喜歡真來，他都放真的釘子直接戳下去。」坐在其身旁的柯汶利全程看着女友，邊笑邊澄清：「哎呀，瞎說！」兩人打情罵俏閃暈觀眾。其後，張鈞甯攤開手掌表示現在已經無恙，未知是否在自己主場，柯汶利顯得特別放鬆，隨即將手伸向女友想拖手，反應過來的張鈞甯立刻改為握手姿勢，由於兩人向來甚少肢體接觸，握手一幕即時引來全場觀眾尖叫。

吉隆坡路演造勢 張鈞甯事後在社交網發相發文，並留言：「吉隆坡路演第一天完美結束。感受到每一位觀眾的熱情，感謝到來的你們！前進檳城希望大家能繼續支持。」她又為自己的名字作出更正：「我的英文名是Ning Chang喔，好像有些搞混了，在這裏更正一下。」