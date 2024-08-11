零下拍攝 凍到面癱 王敏奕肚凸凸 黃宗澤爆有特別待遇

藝人黃宗澤和王敏奕昨日齊齊出席無綫新劇宣傳，劇中穿貼身婚紗的敏奕被眼利的網民捕捉到凸肚一幕，她即解釋指是拍攝角度問題，而黃宗澤亦為她解畫：「佢件婚紗細咗一個碼。」

藝人黃宗澤、王敏奕、袁偉豪、蔡潔、關楚耀、傅嘉莉和戴祖儀等，昨日出席新劇《法證先鋒VI：倖存者的救贖》宣傳活動。黃宗澤笑指「家嫂」王敏奕深受無綫愛錫，雖然角色被委以重任，但只出現數集，非常輕鬆。對此，王敏奕指拍攝時亦有遇上艱辛時刻，透露曾與黃宗澤到日本取景，當時正值冬天，要忍受零下低溫在戶外拍攝，即使穿上羽絨服仍凍到面癱。提到劇中穿上貼身婚紗，被眼利網民指「肚凸凸」，敏奕解釋拍攝當日只吃了一條香蕉，又笑言現在流行「曱甴肚」：「我諗應該係角度問題，自己就冇留意。」在旁的黃宗澤即幫口指婚紗碼數偏細。

蔡潔為角色崩潰爆喊 《法證VI》已率先在內地平台上映，不少網民反映劇情過於着重感情戲，黃宗澤笑言可以在下一季取平衡，提到早前佘詩曼在網上為《法證VI》宣傳，他稱是鍾澍佳監製的要求：「我邊請得郁女王呢？」

同場的蔡潔指處理角色有難度，自己甚至精神崩潰，喊足幾個月，又透露會為劇集獻唱插曲。至於袁偉豪亦指今次拍攝壓力好大：「因為對白多， 而且有時一日要拍6、7場戲。」提到沒有與黃宗澤一行人齊齊到日本取景，袁偉豪笑言雖然想去，但知道拍攝行程趕急，並不容易。