戴上粗框眼鏡、紮起頭髮的她,一身西裝配運動鞋現身,樸實打扮無損星味。頒獎後,她站在一旁大力鼓掌,又向現場觀眾派心心,離開時更與Fans合照,非常親切!楊紫瓊2023年憑《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)成為首位華裔奧斯卡影后,同年10月獲邀出任國際奧委會委員,她曾表示小時候的夢想是成為奧運選手。