巡唱重啟 撞正奧運金牌戰 為睇波唱少10分鐘？ 陳奕迅被嘲趕收工

「吹神」陳奕迅前晚傷後復出寧波站首場巡演，面對40度高溫堅拒除衫，還建議歌迷若觀賞腹肌必定是「舞台王者」郭富城莫屬。全晚唱足30首歌的他，Encore後匆匆離場，被太太徐濠縈「出賣」原來是趕住上保母車睇奧運賽事，捧國家隊乒乓球選手兼粉絲樊振東的團體金牌戰，被網民嘲笑趕收工！

陳奕迅（Eason）6月初在香港打網球期間中暑休克倒地，導致腮骨骨裂，下巴傷口更深至見骨，即時送院縫了30多針，由於醫生建議休養8周，其重慶及佛山巡唱被迫延至明年才復辦。而經過兩個月休息，Eason上周以壓軸嘉賓身份空降組合軟硬天師的音樂會，抖足精神的他全程High爆，既唱歌又跳舞，炒熱現場氣氛。

撐樊振東 被老婆出賣 前晚Eason回歸巡唱，為6場寧波站演出揭開序幕，是他傷愈後首度正式「復唱」，狀態大勇的他表現出水準，但面對40度高溫亦頻頻抹汗，及後索性出動大毛巾，現場歌迷大叫「辛苦了」，他即引用國家隊奧運跳水金牌選手全紅嬋的經典對白：「好似全紅嬋話：邊個唔辛苦！」引來全場笑聲。其後他忍不住問：「這麼熱的城市是怎麼生活？」有歌迷高呼：「老公脫衣服！」他即說：「老公肥咗，你都見到啦！等我好睇啲先啦！」未幾又「戴頭盔」說：「脫衣服不會出現在我演唱會上……音樂會重點不在肚子有多硬，要看腹肌的話，就看我其中一個偶像郭富城，他真的練得非常厲害。」

獻唱近30首歌後，Eason在歌迷熱烈要求下再度出場，Encore了《十年》及《明年今日》便結束。不過，返回酒店途中，Eason太太徐濠縈於社交網限時動態出Po，可見保母車後座的電視正播放奧運乒乓球男子團體金牌戰，她還寫上「急不及待睇乒乓團體樊振東」，有入場歌迷嘲諷：「好傢伙，難怪安可兩首就溜，原來是要看樊振東！」有人更踩多腳說：「他今晚提前10分鐘下班，他9:45就下去了！飛速！」亦有網民護航表示已Encore兩首歌，認為完場時間可接受。

原來樊振東本身是Eason的鐵粉，曾在節目翻唱《十年》、《愛情轉移》等歌曲，受訪時還公開說：「最喜歡陳奕迅的《黃金時代》。」Eason亦曾在直播節目表示，希望有機會與他合唱，有網民提議邀樊振東到其演唱會：「奧運結束之後回國還能趕上寧波場，團隊可以邀請一下！」