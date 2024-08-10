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等足10年 金秀賢風騷來港
人氣爆燈的韓國男神金秀賢，挾早前熱播的韓劇《淚之女王》熱潮展開亞洲巡迴見面會，相隔10年再襲港的他，昨午由首爾仁川國際機場出發時，心情興奮，沿途狂收禮物，又風騷派心，他將於今晚假亞博舉行粉絲見面會。至於同期訪港的韓國女團ITZY則於昨日中午抵港，為今、明舉行的兩場香港演唱會作準備。
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