終公開同框 千人逼爆會場 BLACK PINK合體謝票 戲飛掀炒風

作為出道8周年的壓軸慶祝活動，當紅韓團BLACK PINK昨晚相隔近1年合體亮相粉紅地氈，為世巡電影造勢，吸引逾千人逼爆現場，之後移步往戲院謝票，首排門票更被炒貴20倍。

前日出道8周年的組合BLACK PINK，為宣傳上月底在戲院上映的世界巡迴演唱會電影《BLACKPINK WORLD TOUR'BORN PINK'IN CINEMAS》，昨晚合體現身首爾永登浦時代廣場，大會為配合她們的應援顏色，特地在場內鋪上粉紅色地氈。今次是4女不跟YG事務所續簽個人合約，以及自去年9月結束世巡後，相隔11個月再度合體現身公開活動，吸引逾千粉絲到場爭睹偶像風采，場面相當墟冚。4女亮相粉紅地氈，與逾千樂迷打招呼後，便移步往戲院謝票，全場只有400多席，由於機會難逢，前排座位的戲票由原價200多港元炒貴至4,000多港元。

Lisa陪緋聞男友家人出海 此外，組合於前日成軍8周年紀念日，與88名幸運粉絲舉行非公開簽名會，成員Jennie、Rose、Jisoo與Lisa難得同框，各自賣萌冧粉絲，活動結束後，又急不及待在社交網分享合照兼派心，Jisoo發文感謝大家過去8年的陪伴與支持。

泰籍成員Lisa早前在意大利度假期間，被當地狗仔隊拍得她與緋聞富貴男友Frederic Arnault及其家人一起遊船河，可見她早已融入對方家，更有望嫁入豪門，難怪心情靚爆，日前興奮上載度假歎美食的靚相，未知是否正與Frederic撐枱腳？另外，YG事務所昨日公布第2季業績由盈轉虧，赤字高達6,270萬港元。