娛樂

董瑋出山 夥拍劉俊謙
繼電影《九龍城寨之圍城》後，劉俊謙、伍允龍和蔡思韵再度合作，演出電影《武替道》，近年甚少在幕前演出的董瑋難得出山，演繹性格固執的過氣武指一角。預告片中，董瑋快而狠的功架極具氣勢，而劉俊謙飾演的動作演員卻從樓梯狼狽地滑下，相映成趣。董瑋表示以前的港產片大家都搏盡，認為這團火的熱度不能熄滅。
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