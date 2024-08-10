跟詹天文學舞 譚嘉儀扭唔掂

歌手譚嘉儀向來好學，近日在社交網上載跟「聲夢小花」詹天文學跳舞的短片，她大讚對方：「真係跳得好好睇，點樣扭㗎？我扭極都扭唔到！」最搞笑是坐在後面飲汽水的顏米羔見到兩人跳舞，也忍不住跳埋一份，最後連劉威煌也亂入，網民笑言兩男攝位搶鏡。