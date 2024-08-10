楊丞琳疑票房滯銷 取消新加坡個唱

台灣「可愛教主」楊丞琳原定本月24日於新加坡開騷，惟主辦方於日前毫無預警下，以「不可抗力的因素於短時間內無法妥善解決」作為原因取消演出，並表示具體延期日與場地將另行通知，已購票的歌迷將通過官方票務平台全額退款。

由於消息來得突然，令不少粉絲大感錯愕，更有粉絲於主辦方網站留言發洩不滿：「一句不可抗的因素就取消，我們大家都排好了檔期，買了車票，有些還訂了酒店。你是不是應該給我們一些更加合理的解釋？而不是拋下一句不可抗因素……我們車票和酒店的錢，你也不打算負責了吧」、「會不會真的是票房問題，還好看了馬來西亞場。」不過楊丞琳就尚未為取消新加坡站演出作回應。

鄧紫棋被指「鎖票」扮售罄 而歌手鄧紫棋（G.E.M.）與蔡依林亦不約而同於內地舉行巡唱，兩派粉絲日前更因「華語樂壇一姐」稱號爆罵戰，事件餘波未了，因G.E.M.北京鳥巢個唱門票於本月7日預售，有網友發現開賣一小時後仍有門票出售，但1分鐘過後卻突然顯示售罄，質疑G.E.M.為吹噓門票火速售罄而鎖票，指門票於其他平台仍有以套票形式出售，有網友更表示G.E.M.鎖票有前科，曾於鄭州、大連及青島場均出現吉位，卻聲稱「全場爆滿」，封她為「華女鎖票第一人」，並Po出G.E.M.多個演出場地吉位照。不過G.E.M.粉絲就繼續力撐偶像10萬張門票全數售罄，還揶揄蔡依林於本月中的廈門兩場騷，開售多時僅售出4萬多張門票，至今仍有9千張滯銷，擔心她最終要於騷前以「骨折」形式出售。