陳嘉慧升Cup「倒奶」

無綫小花陳嘉慧今年3月誕下女兒，雖然隨時準備復工，但眼見女兒一日一日成長，這位黐身媽媽總是捨不得放手。近日她上載帶女兒外出的片段，見她獨自將BB車從座駕搬下，力度十足，不少網民留言讚她「做咗媽媽果然唔同啲」，但卻有人錯重點，因產後升Cup的嘉慧，烏低身時出現「倒奶」情況，睇到網民嘩嘩聲。