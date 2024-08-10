梁燕飛不負眾望 梁非同反串出位 《忠烈楊門》震撼公演 汪明荃演佘太君：我升呢喇！

粵劇名伶汪明荃率領眾小生花旦包括梁非同及梁燕飛演出的新編粵劇《忠烈楊門》前晚開鑼，曾演過「穆桂英」的汪明荃突破框框，首度飾演老角「佘太君」，無論演繹及唱腔均備受好評，今次可謂升呢成功！

由粵劇出品人彭美施擔任總策劃，粵劇名伶汪明荃率領逾十多位文武生及花旦演出的新編粵劇《忠烈楊門》前晚起一連4晚假西九文化區戲曲中心大劇院公演，4場門票早已售罄。

汪明荃首度飾演老角佘太君，雖然事前她直呼緊張及壓力大，但在首演中她的演繹淋漓盡致，改唱平喉腔調亦拿捏準確，大獲好評。謝幕時，汪明荃對觀眾謙稱：「好開心參加今次嘅演出，係一個好好嘅學習機會，由接到劇本開始，我一直擔心要點樣演，研究咗好耐，希望今次嘅演出冇令大家失望。」她讚揚每位花旦及文武生在粵劇界均獨當一面，難得集齊眾人演出，戲迷們聞言掌聲雷動，更不斷大叫「Liza演得好」！而「明荃之友會」更送上佘太君氣球造型力撐。

演出人數多 難度高 至於出任藝術總監的吳美英在台上透露今次參與演出人數眾多，最困難是夾練習時間：「今次擔任藝術總監係抱住戰戰兢兢嘅心情，尤其係Liza姐（汪明荃）嘅助陣，我本身都好大壓力，因為佢演過《楊門女將》穆桂英。」汪明荃聞言笑謂：「今次我升呢喇！」

除了汪明荃的精湛演出，一班文武生與花旦跟武師們連場對打戲亦是精髓所在，其中《金沙灘大戰》一幕，由楊令公聯同七子與敵方大戰被伏擊，連場激戰令觀眾目不暇給；另一幕《天波府變天》由喜事變喪事，佘太君披甲領軍殺敵的武打場面，獲觀眾一直拍手打氣。其中梁燕飛飾演的穆桂英不負所望打得出色，新貴花旦梁非同反串楊文廣造型俊俏，深得觀眾喜愛。

3個多小時 毫無冷場 今次《忠烈楊門》獲觀眾一致好評，不單演員出色，觀眾同時感嘆總策劃人彭美施的功力，在3個多小時的演出內絕無冷場，既有刺激的武打，亦有催淚情節，並將劇情融和武打、擊樂、音樂、燈光、特技與服裝成就一台好戲。而彭美施在謝幕時稱今次台前幕後總共動用了170人，因為她很喜歡《十四女英豪》與《楊家將》故事，所以將兩者集合為一齣戲，她問觀眾是否收穫，觀眾大叫：「收貨！」雖然頭場已收獲好評，但她認為首晚演出仍有很多不足之處，又指由於今次以群戲為主，各演員的戲份安排上難以盡善盡美，表示定會檢討改進，期望剩下3場演得更好。