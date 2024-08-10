中娛星動：監製處女作首演 章子怡突襲送驚喜

內地女星章子怡繼監製電影後，近日再下一城挑戰話劇監製，日前驚喜現身北京首演場。見慣大場面的她，預告演出過程有很大進步空間，呼籲大眾給予意見。

章子怡近期趁暑假回歸家庭湊小朋友，雖然新作《醬園弄》尚未上映，但她並非樂得清閒，近日為《戰狼2》女星盧靖姍孭飛、趙昭儀與曹衞宇等演出的話劇《玩偶之家2：娜拉歸來》擔任監製，該劇以女性力量、婚姻關係作主線，日前在北京展開5場演出，子怡驚喜現身首演，令觀眾興奮不已。

首度擔任話劇監製的她，與主演團隊在台上分享創作點滴，她說：「感謝朋友們到場來欣賞我們這部話劇，感謝台上的4位演員朋友，辛苦你們了。」她透露曾觀賞綵排，大讚一眾主演非常努力，亦深信於演出過程中，團隊會有很大成長及進步空間，望大眾提出意見。

主角盧靖姍緊張 至於話劇初哥盧靖姍直言心情緊張：「也許你們看這部劇時，也會像我第一次看這個劇本一樣，像一個鐘擺……人生中真的需要更多交流，這樣我們都能更幸福，無論男性女性都可以覺醒，我們是平等的。」而憑內地綜藝節目《花兒與少年》第5季令人留下印象的趙昭儀，自言一直期待自己的演技沉澱後，能站在話劇舞台上，沒料未幾便獲得這次難得的機會，承諾未來繼續努力進步。