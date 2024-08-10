娛圈單打：出道廿年首開齋 一嚟就玩姊弟戀

早前本欄先至寫過「中年女星的共識 食小鮮肉係常識」，話咁快又有女神級中年女星大玩姊弟戀！41歲韓劇《春夜》女主角韓智敏，出道多年近乎零緋聞，家陣開齋，「第一次」就獻畀小9歲的32歲男團成員崔政勳！女神大方認愛，係出道以來第一次咋！

對比女方在全亞洲享有高知名度，崔政勳的確名不見經傳，其實男方在當地樂壇發展不俗，有以自己名字命名的個人音樂節目。韓智敏去年曾登上男方節目，明明唔係唱歌嗰瓣，偏偏在音樂節目出現，可能雙方當時已經撻着，果然中年樂趣多呀！

終於見到女神幸福出Pool，粉絲紛紛送上祝福。有韓媒公開二人約會照，膊頭碰膊頭並排而坐，雖然只見背脊，但濃情蜜意隔住個Mon都Feel得到。由於女神已屆適婚年齡，外界都睇好佢哋好快拉埋天窗。

講開又講，香港觀眾對韓智敏的認識，應該由《大長今》開始，佢飾演長今醫女好友信非，打開知名度。其後主演過不少大熱韓劇，包括《屋塔房王世子》、《海德、哲基爾與我》等，Netflix播出的《春夜》跟丁海寅搭檔，收視口碑雙贏，事業順風順水。

女神感情生活一直成謎，多次跟劇中拍檔傳緋聞，但全部都係煲冇米粥，劇終便無疾而終。她跟男神玄彬曾兩度合作，偏偏毫無火花，甚至傳出二人不和。有指玄彬不滿韓智敏拍戲表現，韓智敏則指跟玄彬完全不熟，是最少偈傾的拍檔。事實證明，緣分未到，講乜都係嘥氣；緣分到來，冰山也能劈開。玄彬收穫了孫藝珍，家陣輪到韓智敏愛上小弟弟，爽！