如熱戀情侶 脫單在望？唐詩詠結伴遊日 小鮮肉體貼陪玩

藝人唐詩詠有「絕世好女友」之稱號，唯感情生活一直未有着落，網民都不禁替她着緊。而與無綫結束近20年賓主關係後，詩詠開始享受人生，經常網晒跟大師學整麵包及與友共聚的照片。日前她就現身日本主題樂園，被網民野生捕獲，當日她身穿白色背心，頭戴公仔頭飾，與卡通人物玩得好開心，笑容燦爛。而詩詠此行並非自己一人，其身邊出現小鮮肉「翻版洪天明」，與她一齊戴住卡通頭飾。只見兩人玩得十分開心，四處打卡之外，小鮮肉又為她撐傘遮太陽，十分體貼親切。而現時正值暑假，日本有不少港客認出詩詠要求合照，男方都好識趣地站在一旁等候。據知這位小鮮肉是網台主持Rico，由於兩人大纜扯唔埋，亦從未合作過，所以網民都感覺事有蹺蹊。