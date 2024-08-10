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袁嘉敏緊身衫騷升Cup導彈
袁嘉敏穿上吊帶緊身衫，非常「胸」湧！
2009年港姐最上鏡小姐袁嘉敏，已淡出幕前轉型做KOL，她不時在社交平台分享日常生活點滴。日前更拍片預告將有新短片發布，並分享最新相片，見她身穿吊帶緊身衫，令原本身材豐滿的她更具壓迫感，上圍明顯升級不少，除了身材，連樣子也容光煥發，果然得天獨厚！
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