何依婷出動私伙球桿好抵「打」

無綫小花何依婷及劉佩玥現時分別於深圳及佛山為《金式森林》及《巨塔之后》拍攝，二人均表示連日來非常忙碌，家有愛貓的依婷之前連續15天於內地開工，故日前專登返港一天探望寶貝，她受訪時笑言：「今次係我第一次返內地拍劇，同成班演員返去好好玩，呢度叫外賣好方便，所以我哋經常加餸。」向來有打高爾夫球的她前日拍了打波戲份，不過真的很熱，她謂：「平時打一場都要4個鐘，但今日都拍咗4、5個鐘，但拍嘢好唔同，平時打完會上番車，熱嘅時間唔多，但拍攝要呈現好多角度，所以今日喺太陽下曬到好熱，我已經準備好多消暑法寶，冰袋、凍飲都有。」她又指拍攝時都有帶私伙球桿，笑言平時用得，拍劇都用得着，乜都抵晒！