獨家消息：藝人北上開工嗌爽！ 陳豪秘赴新疆響頭炮 陳自瑤百人排場勁

陳豪

藝人內地發展成大趨勢，無綫現時同期開的劇集一半以上與內地平台合拍，劇組每日動輒百人出動，拍攝器材又超班，藝人陳自瑤、張振朗等都大讚好爽。早前就連視帝陳豪都秘密北上拍綜藝，首踏新疆吐魯番展開探索之旅。

香港娛樂市場逐漸萎縮，藝人近年紛紛北上發展，除了電影、綜藝外，大台無綫近年大部分的劇集都選擇跟內地平台合作，配套資源佳，製作費亦比香港鬆手。藝人往返內地開工已成習慣，雖然上落頻撲、住宿未必安排好，但很多演員情願「倒貼」租靚酒店房，都選擇於內地逗留，務求有更多休息時間。

現時無綫多個劇組如《刑偵12》、《巨塔之后》及《金式森林》都在佛山、清遠、順德、深圳等地取景拍攝，數十演員於內地「打滾」，就連視帝陳豪早前都罕有拍攝央視綜藝節目《樂在旅途》第2輯，與內地歌手胡夏、白舉綱、希林娜依齊齊到新疆拍攝，除了到葡萄溝外，更貼地一嘗當地烤全羊、薄皮包子等美食。向來「愛家」的陳豪之前於內地拍劇時全家總動員北上，掛住愛妻子女時不用中港兩邊走，他都曾表明不介意北上開工。

陳豪昨日接受本報獨家訪問時謂：「其實我都唔係第一次參與內地綜藝，但係呢類形式嘅綜藝就真係首次，呢個節目第一季嘅反應非常好，自己好慶幸可以參與第2輯！節目仍然拍攝緊，仲未播放。」說到要以全普通話上陣，是否甚有難度？他謂：「開始時自己都有啲擔心，因為普通話真係講得唔太流暢，驚聽唔明，表達得唔好，但係拍攝過程並冇出現呢個問題，都算慶幸！而且新疆吐魯番我都係第一次踏足，見識咗好多當地本土文化，係一個非常唔錯嘅地方。」

張振朗望跟內地粉絲互動 至於《刑》劇演員林保怡、張振朗、陳自瑤（YoYo）等都在趕拍中，拍攝地點不時引來大批粉絲守候，張振朗於播畢不久的《反黑英雄》中角色討好，內地圈粉不少，而「直播帶貨女王」YoYo亦吸納不少擁躉，現時她邊拍劇邊做直播，更可於內地周圍取景拍片。她受訪時謂：「今次我主要感情戲多，都有啲情緒起伏大嘅戲份，所以唔係完全輕鬆，內地好多觀眾都睇到我哋嘅劇，咁多年都儲到一啲粉絲，我都好Surprise有咁多粉絲等我，佢哋等咗好多個鐘，我都有啲受寵若驚，確實係好開心嘅。」

YoYo今次跟內地團隊拍攝，坦言大開眼界：「首先我喺林保怡身上學到好多嘢，佢指點我好多，對我嚟講好多得着，以前都係去橫店拍古裝，佛山我都係第一次，呢度拍嘢好大陣容，我哋下下成百人出動，喺現場『萬歲』請大家食嘢就知道，工作人員、幫手嘅都好多，我聽佢哋講如果拍內地大戲真係會有成千人嘅劇組，同香港規模、製作都好唔同。」而張振朗亦不諱言拍得開心，更多謝粉絲支持，他謂：「我知佢哋每次都等好耐，如果唔影響拍攝之下，我都想同佢哋影吓相。今次同保怡哥合作好開心，喺呢邊都拍咗兩個幾月，呢邊啲嘢好好食，要小心啲，唔係就會肥。」他又指今次甚多「燒腦」戲，望再給觀眾新鮮感。