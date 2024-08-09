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韓智敏拍拖洩「蜜」 認愛男團成員
曾與男神丁海寅合作韓劇《春夜》的41歲韓星韓智敏，昨日被爆暗撻男團Jannabi的32歲成員崔政勳，有韓媒公開雙方在咖啡店約會的照片。女方隨即透過事務所大方認愛，透露兩人去年在男方的節目《崔政勳之夜晚公園》中合作結緣，至最近發展為情侶，戀情曝光後，大批粉絲送上祝福。
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