娛樂

韓智敏拍拖洩「蜜」 認愛男團成員

曾與男神丁海寅合作韓劇《春夜》的41歲韓星韓智敏，昨日被爆暗撻男團Jannabi的32歲成員崔政勳，有韓媒公開雙方在咖啡店約會的照片。女方隨即透過事務所大方認愛，透露兩人去年在男方的節目《崔政勳之夜晚公園》中合作結緣，至最近發展為情侶，戀情曝光後，大批粉絲送上祝福。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc