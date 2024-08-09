國王Look與內地古裝劇撞到應 池昌旭出師不利 被轟文化挪用

男神池昌旭於10年前憑古裝劇《奇皇后》上位後，再憑人氣劇《Healer》爆紅亞洲，可惜後勁不足，近年參演的作品均未能熱爆。而他與全鐘瑞、金武烈等合演的古裝新劇《于氏王后》，將於本月底在串流平台上架。劇集以高句麗時期為背景，講述高句麗國王突然離世，眾諸侯謀權篡位，飾演王后的全鐘瑞為扶助新國王而奮鬥的故事。

新片開畫成績麻麻

製作組日前公開預告片及劇照，隨即惹起爭議，有內地網民鬧爆劇中人物的服裝和髮飾均充滿濃厚中國風。其中，池昌旭飾演的高句麗國王滿面鬍鬚及身穿金色龍袍，被指涉嫌抄襲內地古裝劇《隋唐演義》中「隋煬帝」的造型。而扮演高句麗大臣的金武烈，以一身類似漢服的裝扮亮相，被質疑倒模內地劇《大秦賦》的「秦嬴政」，兩者的髮髻與髮冠如出一轍。不少內地網民也認為《于》劇的人物裝造似足戰國及秦漢時期的內地古裝劇，就連韓國網民也認為劇集造型過於中國風。對於連串爭議，製作組回應指劇集是根據歷史文獻，以及聽取專家建議，再根據編劇想像來重新創作的歷史劇。