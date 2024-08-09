暢所欲玄：清朝的算命特徵

元清兩朝的算命特徵，元朝時期，算命的書籍未曾見過，所以不太知道。清朝時期，由於皇帝不是漢人，而且有文字獄關係，有些字不能用，可能影響後人對作者的誤解，這機會是有可能的。最明顯的：玄字，康熙名叫玄燁，玄空改為元空。

明朝時代，言論自由，東林黨就是最佳證明。到了清朝，康雍乾盛世都有文字獄，很多人的生活與言語都非常小心。由於清朝的漢人，要做大官極度困難，因為大官是滿人為主，漢人最多是小官，因為漢人多，管理百姓的小官為漢人做。所以有書籍，特別講究格局法，想做官，必須格局高。

十年寒窗考取功名，僧多粥少，而且只有小官，很多讀書人，沒有一技之長，農耕工作，文弱書生的身體承受不到。幸好讀書多，有很多玄學術數的知識，幫人算命卜卦。以當時的生活條件與生活環境，估計有部分人沒有師傅。

清朝時代，玄學書籍種類非常多，衍生各式各樣的算命技巧。漢人生活在這樣的環境，自然有部分人不想把自己對玄學心得，在書籍上展露給滿人認識，真真假假，轉彎再轉彎。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅