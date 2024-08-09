娛樂

湯怡一家三口合力餵蚊
藝人湯怡孖老公麥秋成日前帶囡囡到榕樹灣郊遊，她在社交網表示：「就算天氣幾熱都好，唔好匿埋喺屋企，一家人去做運動好開心。」現在有了女兒，湯怡與老公更趁郊遊時讓小朋友接觸大自然，讓女兒認識小動物和昆蟲，她說：「見到好多蟹仔，兩隻好巨型嘅蜘蛛，餵咗好多隻蚊。」
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