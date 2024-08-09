陳庭欣小器過方丈 輸酒量動殺機

無綫藝人陳庭欣、黃婧靈（波波）及何沛珈等昨日出席明珠台新節目《知識新天地》宣傳。何沛珈於台上分享爸爸曾擔心照大腸鏡作用不大，她便跟爸爸解釋現代醫學昌明值得信賴，結果爸爸便乖乖到醫院檢查，結果把發現的息肉立即切除。

波波腳掌骨裂 陳庭欣透露有份參演的《法證先鋒Ⅵ倖存者的救贖》中演反派，還殺死弟弟鄭衍峰，她笑謂：「第一次喺劇中殺人，唔係演死屍。平日我哋有私下食飯成日都飲輸畀佢，今次可以報仇！我聽到可以殺佢即刻答應，哈哈！」談到新一屆港姐，她表示很期待見到師妹：「希望喺化妝間見到大家嘅廬山真面目。」問她是否會即場向師妹分享心得？她自嘲自己選美年代久遠，貼士已不合時宜。

至於手持拐杖現身的黃靖靈，上台時要由陳庭欣及其他人攙扶。她透露數日前不慎碌落樓梯：「半層樓高，結果腳掌骨裂。（即時睇醫生？）瞓醒見行唔到路先去睇，醫生話要一個月先康復。」她坦言能力範圍內的工作都會繼續做，又笑言對行樓梯有陰影。