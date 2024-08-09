娛樂

甄子丹開P 王寶強孖女友搶鏡

「宇宙最強」甄子丹與王寶強因電影結緣，建立起深厚友誼，上月27日子丹生日，於意大利開P慶祝，寶強亦帶同女友馮清現身。雖然此行並非寶強與女友首次公開露面，但身高1米78的馮清，站在1米65的寶強身邊，足足有13厘米的差距，形成「情侶最萌身高差」，即成為派對上的一大焦點，引起網民熱議。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc