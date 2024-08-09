艷遇擔當 兩男爭寵 雲浩影話喊就喊 一發不可收拾

女神雲浩影在主演的新劇中，與組合ERROR成員郭嘉駿（193）和何啟華（阿Dee）發展成三角關係，被喻為全劇的「艷遇擔當」；另一方面，193孖隊友梁業（肥仔）和MIRROR成員呂爵安（Edan）出街，Edan的愛車卻慘遭雀屎「圍攻」！

歌手雲浩影（Cloud）早前與蘇皓兒、吳家忻、193和阿Dee合作拍攝新劇，當中Cloud周旋於193與阿Dee之間，獲封「艷遇擔當」。Cloud在劇中有不少爆喊場面，極考演技，但首次拍劇的她亦表現專業，擅長醞釀情緒，埋位即可喊出來，令拍攝十分順利。事後Cloud表示：「拍喊嘅MV就拍得多，但劇係第一次，目前最大挑戰就係喊完之後點樣收拾心情，依家我嘅感受係仍然好想喊，因為為咗場戲，我回想一啲往事，依家我嘅情緒仲喺呢啲傷心往事入面。」

Edan愛車遭雀屎「圍攻」 另一邊廂，ERROR的兩位成員193與肥仔，前日孖MIRROR成員Edan一齊打波，肥仔在社交平台分享了一段「雀屎安」影片，其中Edan失落地用紙巾狂抹車頭，原來他的愛車在停靠路邊時，成了雀群的公廁！只見他無論如何努力挽救，還是未能恢復愛車的靚樣，Edan一氣之下就對拍片的肥仔展露出曳曳一面，佯裝將紙巾拋向對方，並大嗌：「肥仔畀你！」嚇到肥仔嘩嘩聲，場面搞笑。